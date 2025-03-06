Пермская ученая рассказала об опасных продуктах на кухне

Доцент Пермского Политеха Инна Кылосова рассказала, что скрывают от нас производители продуктов питания. За маркировкой «Е» на продуктах скрываются, как правило, вредные и опасные химические соединения.
«При выборе продуктов избегайте искусственных красителей. Часто у них красивые названия, например, желтый „солнечный закат“, „очаровательный красный“, „блестящий синий“. Натуральных красителей мятного и бирюзового цвета в природе не существует», — подчеркивает доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха Инна Кылосова.
Некоторые люди боятся сахара, но позволяют себе съесть больше сладкого, если в нем есть сахарозаменители. При этом иногда они провоцируют воспаления в организме и сердечно-сосудистые заболевания.
То же самое касается обезжиренных продуктов. Поэтому производители используют загустители, стабилизаторы, которые дают дополнительные калории за счет углеводов. В результате калории от жира заменяются на калории от углеводов.
По словам эксперта, не рекомендуется покупать в магазинах сосиски, буженину и другие полуфабрикаты. Лучше заменить их свежим мясом, птицей или рыбой. Есть общее правило: чем короче состав на этикетке, тем полезнее продукт.
Ранее URA сообщало о рекомендациях регионального управления Роспотребнадзора Прикамья, как правильно питаться в марте. Ведомство советует восполнить нехватку витаминов при помощи сбалансированного питания, особенно из овощей и фруктов. Из овощей стоит отдать предпочтение: разным видам капусты, луку, хрену и чесноку. Из зелени в марте лучше употреблять петрушку, шпинат и мяту. Из фруктов — авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко.
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