07 марта 2025

Вучич: на министра культуры Сербии совершено нападение

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Сербии Александр Вучич призывает граждан сохранить мир
Президент Сербии Александр Вучич призывает граждан сохранить мир Фото:

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о нападении на министра культуры Николы Селаковича. Инцидент произошел вечером 7 марта на фоне массовых протестов в стране. Об этом заявил Вучич.  

«Призываю вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить. Напали на министра Селаковича. Они думают, что решили этим какую-то проблему. На самом деле они еще раз продемонстрировали свое отношение к демократии и к тем, кто мыслит иначе», — рассказал Вучич на видео, опубликованном в Instagram* (принадлежит МЕТА, запрещен в РФ). Он не уточнил, кто именно напал на министра и получил ли он травмы.

В пятницу, 7 марта, студенты, школьники и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны. Новые протесты запланированы на 8 и 15 марта.

Как ранее сообщало URA.RU, в мае 2024 года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политика ранили после того, как он вышел с заседания Национального совета Словацкой республики. В июле 2024 года во время выступления Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент США и кандидат на высший пост страны от Республиканской партии был ранен и доставлен в больницу. 

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил о нападении на министра культуры Николы Селаковича. Инцидент произошел вечером 7 марта на фоне массовых протестов в стране. Об этом заявил Вучич.   «Призываю вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить. Напали на министра Селаковича. Они думают, что решили этим какую-то проблему. На самом деле они еще раз продемонстрировали свое отношение к демократии и к тем, кто мыслит иначе», — рассказал Вучич на видео, опубликованном в Instagram* (принадлежит МЕТА, запрещен в РФ). Он не уточнил, кто именно напал на министра и получил ли он травмы. В пятницу, 7 марта, студенты, школьники и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны. Новые протесты запланированы на 8 и 15 марта. Как ранее сообщало URA.RU, в мае 2024 года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политика ранили после того, как он вышел с заседания Национального совета Словацкой республики. В июле 2024 года во время выступления Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент США и кандидат на высший пост страны от Республиканской партии был ранен и доставлен в больницу. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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