Военкор Коц показал видео столкновения дрона ВСУ «Баба-Яга» с FPV-дроном России

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Беспилотник российской армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» на покровском направлении (архивное фото)
Беспилотник российской армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» на покровском направлении (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На покровском направлении дрон ВС Украины «Баба-Яга» столкнулся с российским FPV-дроном, после чего упал на землю. Об этом сообщил военкор Александр Коц, показав соответствующее видео. 

«FPV-дрон отряда спецназначения „Вега“ в небе схлестнулся с „Бабой-Ягой“ противника», — написал Коц в telegram-канале. Он добавил, что украинский дрон после столкновения упал на землю и получил еще один контрольный удар со стороны дронов ВС РФ. 

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На покровском направлении дрон ВС Украины «Баба-Яга» столкнулся с российским FPV-дроном, после чего упал на землю. Об этом сообщил военкор Александр Коц, показав соответствующее видео.  «FPV-дрон отряда спецназначения „Вега“ в небе схлестнулся с „Бабой-Ягой“ противника», — написал Коц в telegram-канале. Он добавил, что украинский дрон после столкновения упал на землю и получил еще один контрольный удар со стороны дронов ВС РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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