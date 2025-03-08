Военкор Коц показал видео столкновения дрона ВСУ «Баба-Яга» с FPV-дроном России

Беспилотник российской армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» на покровском направлении (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На покровском направлении дрон ВС Украины «Баба-Яга» столкнулся с российским FPV-дроном, после чего упал на землю. Об этом сообщил военкор Александр Коц, показав соответствующее видео.
«FPV-дрон отряда спецназначения „Вега“ в небе схлестнулся с „Бабой-Ягой“ противника», — написал Коц в telegram-канале. Он добавил, что украинский дрон после столкновения упал на землю и получил еще один контрольный удар со стороны дронов ВС РФ.
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