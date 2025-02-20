Илон Маск может оставить ВСУ без интернета

Предприниматель и основатель компании Starlink Илон Маск может прекратить работу спутниковых терминалов, которыми пользуются бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Маск может выдать это за технический сбой, остановив работу терминалов на несколько недель, опасается основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.
«Умным людям сегодня после заявлений Трампа и Маска все стало очевидным. <...> Важный момент для военных: обязательно позаботьтесь об альтернативной связи. Старлинки могут исключить в любой момент», — написала Берлинская в своих соцсетях.
Она отметила, что полной замены спутниковым терминалам на Украине нет. Берлинская понадеялась, что Илон Маск не будет отключать спутниковые терминалы.
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