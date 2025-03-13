ФСБ выступила со спецобращением к челябинцам

ФСБ призвала челябинцев быть бдительными в связи выявленными угрозами возможного совершения террористических актов. Об этом сообщили в прессе-службе УФСБ по региону.
«В связи с выявленными угрозами возможного совершения серии диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с региональными силовыми структурами определены дополнительные меры по усилению безопасности. Особое внимание уделяется превентивным мерам по повышению антитеррористической защищенности на объектах оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта, связи и информатизации, жизнеобеспечения населенных пунктов, в учреждениях, жилых зданиях и общественных местах», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе челябинцев предупредили, при нахождении в общественных местах необходимо обращать внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. О находках нужно немедленно сообщать сотрудникам спецслужб — МВД, ФСБ, МЧС.
ФСБ и полиция проводят в Челябинске спецоперацию «Правопорядок». В рамках операции будут осуществляться проверки всей транспортной инфраструктуры региона, досмотры транспортных средств, выяснение правомерности владения ими водителями. Также сотрудники подразделений по вопросам миграции реализуют комплекс мероприятий, направленных на пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства. Полицейские проверят документы у граждан на предмет установления личности и подтверждения законности пребывания в Российской Федерации
Ранее Центральный райсуд Челябинска арестовал на два месяца свердловчанина, задержанного ФСБ после попытки отправить взрывоопасные «подарки» бойцам СВО. Предварительно, он был завербован спецслужбами Украины. Ему было поручено изъять из тайника посылки в виде коробок из-под парфюмерии и отправить их по адресам бойцов СВО в разные точки России.
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