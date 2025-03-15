Три человека ранены при взрыве на нефтезаводе в Рязани

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На территории Рязанской НПК взорвалась труба (фото из архива)
На территории Рязанской НПК взорвалась труба (фото из архива) Фото:

В результате взрыва трубы на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода (РНПК) пострадали три человека. Об этом сообщили в региональной Единой дежурно-диспетчерской службе.

«Взрыв трубы был ... в 10:35 ... на РНПК... Три пострадало», — рассказали представители службы. Их слова передает РИА Новости. Пострадавшие после происшествия были госпитализированы. Детали о причине взрыва пока не раскрываются.

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В результате взрыва трубы на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода (РНПК) пострадали три человека. Об этом сообщили в региональной Единой дежурно-диспетчерской службе. «Взрыв трубы был ... в 10:35 ... на РНПК... Три пострадало», — рассказали представители службы. Их слова передает РИА Новости. Пострадавшие после происшествия были госпитализированы. Детали о причине взрыва пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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