Три человека ранены при взрыве на нефтезаводе в Рязани

На территории Рязанской НПК взорвалась труба (фото из архива)
В результате взрыва трубы на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода (РНПК) пострадали три человека. Об этом сообщили в региональной Единой дежурно-диспетчерской службе.
«Взрыв трубы был ... в 10:35 ... на РНПК... Три пострадало», — рассказали представители службы. Их слова передает РИА Новости. Пострадавшие после происшествия были госпитализированы. Детали о причине взрыва пока не раскрываются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.