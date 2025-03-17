Дорога была затоплена водой
На Краснопольском проспекте в Челябинске откачали огромную лужу воды, о которой URA.RU сообщало утром 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Лужа на Краснопольском проспекте ликвидирована силами МКУ „Эвис“. Воду откачали до 14:00», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Об огромной луже на Краснопольском проспекте сообщили URA.RU утром 17 марта местные жители. Они прислали видео затопленного участка и рассказали, что вода скапливается в этой низине уже несколько лет.
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