В Челябинске откачали озеро воды на Краснопольском проспекте. Фото

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Дорога была затоплена водой
Дорога была затоплена водой Фото:

На Краснопольском проспекте в Челябинске откачали огромную лужу воды, о которой URA.RU сообщало утром 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Лужа на Краснопольском проспекте ликвидирована силами МКУ „Эвис“. Воду откачали до 14:00», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Об огромной луже на Краснопольском проспекте сообщили URA.RU утром 17 марта местные жители. Они прислали видео затопленного участка и рассказали, что вода скапливается в этой низине уже несколько лет.

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На Краснопольском проспекте в Челябинске откачали огромную лужу воды, о которой URA.RU сообщало утром 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Лужа на Краснопольском проспекте ликвидирована силами МКУ „Эвис“. Воду откачали до 14:00», — уточнили в пресс-службе мэрии. Об огромной луже на Краснопольском проспекте сообщили URA.RU утром 17 марта местные жители. Они прислали видео затопленного участка и рассказали, что вода скапливается в этой низине уже несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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