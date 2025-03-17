Скончалась звезда «Мента в законе» Мещеряков

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Из жизни ушел актер Виталий Мещеряков, артист Мичуринского драматического театра
Из жизни ушел актер Виталий Мещеряков, артист Мичуринского драматического театра Фото:

На 58-м году жизни скончался российский актер Виталий Мещеряков, известный по ролям в таких сериалах как «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе». Об этом сообщил Мичуринский драматический театр в соцсетях. 

«После тяжелой болезни, умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению Мичуринской сцене 34 года [Виталий Мещеряков]», — говорится в публикации театра. Сообщение опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Смерть актера наступила накануне, 16 марта. Он скончался в возрасте 57 лет.

Прощание с Виталием Мещеряковым состоится 18 марта. Церемония начнется в 10 часов утра в Ильинском храме, после чего продолжится в Мичуринском театре в 15 часов. Похороны пройдут на городском кладбище. Виталий Мещеряков известен своими ролями в таких постановках, как «Вишневый сад», «Гроза» и другие, а также участием в телесериалах «Москва. Три вокзала», «Мент в законе».

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На 58-м году жизни скончался российский актер Виталий Мещеряков, известный по ролям в таких сериалах как «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе». Об этом сообщил Мичуринский драматический театр в соцсетях.  «После тяжелой болезни, умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению Мичуринской сцене 34 года [Виталий Мещеряков]», — говорится в публикации театра. Сообщение опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Смерть актера наступила накануне, 16 марта. Он скончался в возрасте 57 лет. Прощание с Виталием Мещеряковым состоится 18 марта. Церемония начнется в 10 часов утра в Ильинском храме, после чего продолжится в Мичуринском театре в 15 часов. Похороны пройдут на городском кладбище. Виталий Мещеряков известен своими ролями в таких постановках, как «Вишневый сад», «Гроза» и другие, а также участием в телесериалах «Москва. Три вокзала», «Мент в законе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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