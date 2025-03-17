Скончалась звезда «Мента в законе» Мещеряков

На 58-м году жизни скончался российский актер Виталий Мещеряков, известный по ролям в таких сериалах как «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе». Об этом сообщил Мичуринский драматический театр в соцсетях.
«После тяжелой болезни, умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению Мичуринской сцене 34 года [Виталий Мещеряков]», — говорится в публикации театра. Сообщение опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Смерть актера наступила накануне, 16 марта. Он скончался в возрасте 57 лет.
Прощание с Виталием Мещеряковым состоится 18 марта. Церемония начнется в 10 часов утра в Ильинском храме, после чего продолжится в Мичуринском театре в 15 часов. Похороны пройдут на городском кладбище. Виталий Мещеряков известен своими ролями в таких постановках, как «Вишневый сад», «Гроза» и другие, а также участием в телесериалах «Москва. Три вокзала», «Мент в законе».
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