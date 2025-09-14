В Саранске приостановлена работа аэропорта

В аэропорту Саранска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Саранска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.», — говорится в сообщении в telegram-канале Росавиации. Ограничения нацелены на обеспечение безопасности полетов.
Ранее такие же ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, о чем сообщал телеканал RT. Также были сняты ограничения в петербургском аэропорту Пулково.
