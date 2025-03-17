В Белом доме раскрыли детали переговоров с Украиной по заключению мира

США обсуждают с Киевом условия мира с Россией, в том числе — раздел территорий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий», — заявила Каролин Левитт на пресс-конференции. Ее трансляция ведется в соцсети X.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 18 марта. На них президенты обсудят разделение активов, контроль над атомными электростанциями и возможный мир на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.