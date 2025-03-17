В Белом доме раскрыли детали переговоров с Украиной по заключению мира

Белый дом: США обсуждает с Киевом разграничений территорий
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Белый дом ведет переговоры с Киевом по разделу территорий с РФ
Белый дом ведет переговоры с Киевом по разделу территорий с РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США обсуждают с Киевом условия мира с Россией, в том числе — раздел территорий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий», — заявила Каролин Левитт на пресс-конференции. Ее трансляция ведется в соцсети X.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 18 марта. На них президенты обсудят разделение активов, контроль над атомными электростанциями и возможный мир на Украине.

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США обсуждают с Киевом условия мира с Россией, в том числе — раздел территорий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий», — заявила Каролин Левитт на пресс-конференции. Ее трансляция ведется в соцсети X. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 18 марта. На них президенты обсудят разделение активов, контроль над атомными электростанциями и возможный мир на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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