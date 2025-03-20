Челябинцы обсудят строительство нового ЖК в Ленинском районе. Карта

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Предложения по проекту можно вносить с 28 марта по 4 апреля 2025 года
Предложения по проекту можно вносить с 28 марта по 4 апреля 2025 года Фото:

В Ленинском районе Челябинска планируют построить жилой комплекс на улице Лизы Чайкиной, 11б. Для этого застройщику необходимо получить разрешение. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 21 марта по 18 апреля 2025 года, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (жилой комплекс, многоквартирный жилой дом в зоне среднеэтажной застройки на улице Лизы Чайкиной 11б в Ленинском районе города Челябинска. Общественные обсуждения планируется провести в городе с 21 марта по 18 апреля 2025 года», — сообщается на сайте.

В июле 2023 года строительная компания «Альфа», которая является инициатором этого проекта, уже проводила общественные обсуждения по вопросу. Тогда компания просила одобрить отклонение от предельных параметров в зоне многоквартирных домов на участке с максимальным коэффициентом плотности застройки — 2,0.

Предложения и замечания по проекту можно будет вносить с 28 марта по 4 апреля 2025 года. Сделать это можно будет с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг, в письменной форме или в форме электронного документа, направленного в адрес управления по архитектурно-градостроительному проектировании города.

В Челябинске новый ЖК планируется построить в Ленинском районе Челябинска рядом с больницей №11
В Челябинске новый ЖК планируется построить в Ленинском районе Челябинска рядом с больницей №11
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В Ленинском районе Челябинска планируют построить жилой комплекс на улице Лизы Чайкиной, 11б. Для этого застройщику необходимо получить разрешение. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 21 марта по 18 апреля 2025 года, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (жилой комплекс, многоквартирный жилой дом в зоне среднеэтажной застройки на улице Лизы Чайкиной 11б в Ленинском районе города Челябинска. Общественные обсуждения планируется провести в городе с 21 марта по 18 апреля 2025 года», — сообщается на сайте. В июле 2023 года строительная компания «Альфа», которая является инициатором этого проекта, уже проводила общественные обсуждения по вопросу. Тогда компания просила одобрить отклонение от предельных параметров в зоне многоквартирных домов на участке с максимальным коэффициентом плотности застройки — 2,0. Предложения и замечания по проекту можно будет вносить с 28 марта по 4 апреля 2025 года. Сделать это можно будет с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг, в письменной форме или в форме электронного документа, направленного в адрес управления по архитектурно-градостроительному проектировании города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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