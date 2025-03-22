В Москве грузовик насмерть сбил ребенка

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Водитель грузовика насмерть сбил 12-летнего мальчика на Михалковской улице (архивное фото)
Водитель грузовика насмерть сбил 12-летнего мальчика на Михалковской улице (архивное фото) Фото:

В Москве на Михалковской улице произошло ДТП, в ходе которого погиб 12-летний мальчик. По данным столичной прокуратуры, 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на ребенка.

«По предварительным данным, на Михалковской улице грузовой автомобиль совершил наезд на ребенка. Мальчик скончался на месте», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации Департамента транспорта, водитель грузовика не справился с управлением.

Также из-за ДТП было перекрыто движение в районе происшествия. Движение остановлено по дублеру Большой Академической улицы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Расследование находится на контроле в прокуратуре.

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В Москве на Михалковской улице произошло ДТП, в ходе которого погиб 12-летний мальчик. По данным столичной прокуратуры, 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на ребенка. «По предварительным данным, на Михалковской улице грузовой автомобиль совершил наезд на ребенка. Мальчик скончался на месте», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации Департамента транспорта, водитель грузовика не справился с управлением. Также из-за ДТП было перекрыто движение в районе происшествия. Движение остановлено по дублеру Большой Академической улицы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Расследование находится на контроле в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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