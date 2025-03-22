В Москве грузовик насмерть сбил ребенка

В Москве на Михалковской улице произошло ДТП, в ходе которого погиб 12-летний мальчик. По данным столичной прокуратуры, 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на ребенка.
«По предварительным данным, на Михалковской улице грузовой автомобиль совершил наезд на ребенка. Мальчик скончался на месте», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации Департамента транспорта, водитель грузовика не справился с управлением.
Также из-за ДТП было перекрыто движение в районе происшествия. Движение остановлено по дублеру Большой Академической улицы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Расследование находится на контроле в прокуратуре.
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