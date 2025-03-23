Польша включила электронную защиту на реках на границе с Белоруссией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Польше заявили о работе электронного барьера на водных участках границы с Белоруссией
В Польше заявили о работе электронного барьера на водных участках границы с Белоруссией Фото:

Электронное заграждение на водных участках польско-белорусской границы начало функционировать, сообщили в пресс-службе МВД и администрации Польши. Новая система установлена на реках Свислочь и Источанка в рамках усиления мер безопасности на границе.

«Пограничная стража приняла электронный барьер, построенный на пограничных реках Свислочь и Источанка. Также завершена модернизация электронного барьера вдоль существующего физического заграждения», — написали на официальном сайте ведомства. По информации пресс-службы, весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве теперь оснащен современными системами мониторинга.

Кроме того, глава польского министерства Томаш Семоняк объявил о планах по увеличению численности пограничной стражи для стабилизации ситуации на границе с Белоруссией. Семоняк указал, что будет проведен дополнительный набор, в результате которого к силам пограничной охраны присоединятся 1,5 тысячи новых сотрудников. В этом году планируется принять на службу первые 500 пограничников, а затем добавить еще тысячу.

Ранее подполковник Анджей Юзвяк, пресс-секретарь службы польской пограничной охраны, сообщил о дополнительном укреплении секций защитной стены на границе между Польшей и Белоруссией. По его словам, стальная арматура была использована для того, чтобы препятствовать мигрантам в их попытках раздвинуть прутья забора и пересечь польскую границу. Усиление произведено на протяжении свыше 180 километров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Электронное заграждение на водных участках польско-белорусской границы начало функционировать, сообщили в пресс-службе МВД и администрации Польши. Новая система установлена на реках Свислочь и Источанка в рамках усиления мер безопасности на границе. «Пограничная стража приняла электронный барьер, построенный на пограничных реках Свислочь и Источанка. Также завершена модернизация электронного барьера вдоль существующего физического заграждения», — написали на официальном сайте ведомства. По информации пресс-службы, весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве теперь оснащен современными системами мониторинга. Кроме того, глава польского министерства Томаш Семоняк объявил о планах по увеличению численности пограничной стражи для стабилизации ситуации на границе с Белоруссией. Семоняк указал, что будет проведен дополнительный набор, в результате которого к силам пограничной охраны присоединятся 1,5 тысячи новых сотрудников. В этом году планируется принять на службу первые 500 пограничников, а затем добавить еще тысячу. Ранее подполковник Анджей Юзвяк, пресс-секретарь службы польской пограничной охраны, сообщил о дополнительном укреплении секций защитной стены на границе между Польшей и Белоруссией. По его словам, стальная арматура была использована для того, чтобы препятствовать мигрантам в их попытках раздвинуть прутья забора и пересечь польскую границу. Усиление произведено на протяжении свыше 180 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...