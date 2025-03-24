В Перми закрыли опасную доставку роллов

В Перми судебные приставы на две недели опечатали помещение, где работает доставка суши и роллов «Тигрица». Она находится на улице Стахановской, 52А. В кафе японской кухни выявили многочисленные нарушения норм СанПин, опасные для здоровья.
«Там отсутствовало деление на цеха, не соблюдалась поточность технологических процессов. Продукция хранилась с нарушениями и на ней не было маркировок. Производственного контроля не было», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
Кроме того, персонал заведения не проходил вакцинации. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!