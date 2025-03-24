24 марта 2025

В Перми закрыли опасную доставку роллов

Приставы: в Перми на предприятии по доставке роллов выявлена антисанитария
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На кухне доставки не было делений на цеха
На кухне доставки не было делений на цеха Фото:

В Перми судебные приставы на две недели опечатали помещение, где работает доставка суши и роллов «Тигрица». Она находится на улице Стахановской, 52А. В кафе японской кухни выявили многочисленные нарушения норм СанПин, опасные для здоровья.

«Там отсутствовало деление на цеха, не соблюдалась поточность технологических процессов. Продукция хранилась с нарушениями и на ней не было маркировок. Производственного контроля не было», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.

Кроме того, персонал заведения не проходил вакцинации. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми судебные приставы на две недели опечатали помещение, где работает доставка суши и роллов «Тигрица». Она находится на улице Стахановской, 52А. В кафе японской кухни выявили многочисленные нарушения норм СанПин, опасные для здоровья. «Там отсутствовало деление на цеха, не соблюдалась поточность технологических процессов. Продукция хранилась с нарушениями и на ней не было маркировок. Производственного контроля не было», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте. Кроме того, персонал заведения не проходил вакцинации. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...