Генпрокуратура помогла челябинскому ветерану труда отремонтировать дом

25 марта 2025 в 13:06 Размер текста - 17 +

В доме не было напора воды, топило подвал и ломались лифты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска отремонтировали коммунальную инфраструктуру многоквартирного дома, где проживает ветеран труда. На помощь пожилой женщине пришли специалисты Управления Генпрокуратуры по УрФО. «Под контролем управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу проверено обращение жительницы Челябинска о нарушении ее жилищных прав. После этого проведена настройка лифта, гидродинамическая чистка коллектора, осушен и продезинфицирован подвал, восстановлено давление в сетях водоснабжения, потребителям произведен перерасчет платы за некачественную коммунальную услугу», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства отметили, что пенсионерка живет в восьмиэтажном доме по улице Ленина, где регулярно затапливался подвал, не работали лифты и не было напора воды. По итогам прокурорской проверки по данным фактам приняты меры реагирования, в том числе внесены представления руководству ресурсоснабжающей и обслуживающей организаций. Должностные лица получили административные наказания по статье 7.23 (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) и статье 9.1.1 (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов) КоАП РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска отремонтировали коммунальную инфраструктуру многоквартирного дома, где проживает ветеран труда. На помощь пожилой женщине пришли специалисты Управления Генпрокуратуры по УрФО. «Под контролем управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу проверено обращение жительницы Челябинска о нарушении ее жилищных прав. После этого проведена настройка лифта, гидродинамическая чистка коллектора, осушен и продезинфицирован подвал, восстановлено давление в сетях водоснабжения, потребителям произведен перерасчет платы за некачественную коммунальную услугу», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства отметили, что пенсионерка живет в восьмиэтажном доме по улице Ленина, где регулярно затапливался подвал, не работали лифты и не было напора воды. По итогам прокурорской проверки по данным фактам приняты меры реагирования, в том числе внесены представления руководству ресурсоснабжающей и обслуживающей организаций. Должностные лица получили административные наказания по статье 7.23 (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) и статье 9.1.1 (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов) КоАП РФ.