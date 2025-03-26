Жога поздравил Паслера с назначением губернатором в Свердловскую область

Полпред Уральского федерального округа Артем Жога поздравил Дениса Паслера с назначением на должность врио губернатора Свердловской области. Также он поблагодарил за работу теперь экс-губернатора Евгения Куйвашева.
«Поздравляю Дениса Владимировича с возвращением на малую Родину и с назначением на должность врио губернатора Свердловской области. У вас за плечами колоссальный управленческий опыт в бизнесе и госсекторе, в том числе и на Среднем Урале. Вы знаете, каким потенциалом обладает Свердловская область, понимаете, насколько важную роль она играет для страны — в укреплении обороноспособности и экономического суверенитета. Уверен, под вашим началом Свердловскую область ждет новый виток развития, будет продолжено поступательное развитие промышленности, появятся новые проекты. Впереди много совместной и командной работы!» — передает слова Жоги пресс-служба полпредства.
Также Артем Жога поблагодарил Куйвашева за работу в должности губернатора. Он отметил, что тот проявил себя как сильный и профессиональный управленец. «Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов, воплотил немало значимых, масштабных и международных проектов»,— добавил полпред.
Дениса Паслера назначили врио губернатора Свердловской области вечером 26 марта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию смены власти в регионе. Подробнее о новом Свердловском губернаторе — в справке URA.RU.
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