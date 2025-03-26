Сотни преступлений были совершены в 2024 году бандами и ОПГ в Пермском крае

Порядка 800 преступлений было совершено участниками организованных преступных групп на территории Пермского края в 2024 году. Такие данные озвучил врио краевого главка МВД Аяс Кандан во время выступления в заксобрании. Документ доклада имеется в распоряжении URA.RU.
«Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 786 преступных деяний, совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества», — говорится в документе. При этом сколько преступлений было раскрыто в докладе не сообщается.
Отмечается, что за 2024 год в Пермском крае установлены личности 12 022 человек, которые совершили преступления. Большинство из них ранее уже нарушали закон.
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