26 марта 2025

Сотни преступлений были совершены в 2024 году бандами и ОПГ в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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В составе банд в Прикамье было совершено порядка 800 преступлений
В составе банд в Прикамье было совершено порядка 800 преступлений Фото:

Порядка 800 преступлений было совершено участниками организованных преступных групп на территории Пермского края в 2024 году. Такие данные озвучил врио краевого главка МВД Аяс Кандан во время выступления в заксобрании. Документ доклада имеется в распоряжении URA.RU.

«Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 786 преступных деяний, совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества», — говорится в документе. При этом сколько преступлений было раскрыто в докладе не сообщается.

Отмечается, что за 2024 год в Пермском крае установлены личности 12 022 человек, которые совершили преступления. Большинство из них ранее уже нарушали закон.

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Порядка 800 преступлений было совершено участниками организованных преступных групп на территории Пермского края в 2024 году. Такие данные озвучил врио краевого главка МВД Аяс Кандан во время выступления в заксобрании. Документ доклада имеется в распоряжении URA.RU. «Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 786 преступных деяний, совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества», — говорится в документе. При этом сколько преступлений было раскрыто в докладе не сообщается. Отмечается, что за 2024 год в Пермском крае установлены личности 12 022 человек, которые совершили преступления. Большинство из них ранее уже нарушали закон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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