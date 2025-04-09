Армия и оружие МО: Украина атаковала станцию, которая обеспечивает «Турецкий поток» МО: Украина атаковала компрессорную станцию «Кореновская» на Кубани 09 апреля 2025 в 15:42 Размер текста - 17 + Украина подвергла опасности газопровод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинская армия с помощью беспилотников атаковала компрессорную станцию, которая обеспечивает работу «Турецкого потока». Речь идет о станции «Кореневской» на Кубани. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА», — рассказали в МО РФ, сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что разрушений в результате атаки не последовало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинская армия с помощью беспилотников атаковала компрессорную станцию, которая обеспечивает работу «Турецкого потока». Речь идет о станции «Кореневской» на Кубани. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА», — рассказали в МО РФ, сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что разрушений в результате атаки не последовало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям