МО: Украина атаковала станцию, которая обеспечивает «Турецкий поток»

МО: Украина атаковала компрессорную станцию «Кореновская» на Кубани
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Украина подвергла опасности газопровод Фото:

Украинская армия с помощью беспилотников атаковала компрессорную станцию, которая обеспечивает работу «Турецкого потока». Речь идет о станции «Кореневской» на Кубани. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА», — рассказали в МО РФ, сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что разрушений в результате атаки не последовало.

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Украинская армия с помощью беспилотников атаковала компрессорную станцию, которая обеспечивает работу «Турецкого потока». Речь идет о станции «Кореневской» на Кубани. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА», — рассказали в МО РФ, сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что разрушений в результате атаки не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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