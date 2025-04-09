МО: Украина атаковала станцию, которая обеспечивает «Турецкий поток»

Украина подвергла опасности газопровод
Украинская армия с помощью беспилотников атаковала компрессорную станцию, которая обеспечивает работу «Турецкого потока». Речь идет о станции «Кореневской» на Кубани. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА», — рассказали в МО РФ, сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что разрушений в результате атаки не последовало.
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