Отсидевшему 20 лет «лесопарковому маньяку» из Челябинска отказали в пересмотре дела

Генеральная прокуратура отклонила запрос о пересмотре дела, известного как дело «лесопаркового маньяка» из Челябинска. В ведомстве посчитали собранные доказательства подтверждающими его вину.
«Громкое дело против бывшего военного Алексея Корочкина, отсидевшего 20 лет за серию убийств и изнасилований в Челябинском городском бору, не подлежит пересмотру. Такой ответ он получил из Генпрокуратуры на обращение, поданное во время визита главы ведомства Игоря Краснова в Челябинск. Там посчитали, что суд учел все доказательства, включая опознание Корочкина потерпевшими», — пишет издание 74.ру.
В надзорном ведомстве считают, что в процессе проведения следствия и судебного разбирательства нарушений обнаружено не было. Отвергнут был и довод по поводу того, что в 2005–2006 годах — уже после задержания обвиняемого — в городе случились схожие преступления. В прокуратуре также заявили, что отсутствуют юридические основания для новой подачи материалов, и подчеркнули, что вынесенное наказание соответствует действующему законодательству, пишет издание.
Как URA.RU писало ранее, Алексей Корочкин вышел на свободу 2 августа 2024 году. До задержания мужчина работал охранником в ЮУрГУ. Он был осужден за серию убийств и изнасилований. Свою вину мужчина не признал.
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