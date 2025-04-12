12 апреля 2025

В Миассе женщина разбилась, выпав из окна. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам очевидцев, женщина выпала, когда мыла окно
По словам очевидцев, женщина выпала, когда мыла окно Фото:

В Миассе Челябинской области женщина выпала из окна десятого этажа. Полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Машгородок (район Миасса, — ред.). Выпала девушка из окна», — написали очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». 

По неуточненной информации погибшей оказалась не девушка, а женщина 1949 года рождения. По предварительным данным, она не удержалась и выпала, когда мыла окна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе Челябинской области женщина выпала из окна десятого этажа. Полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью. «Машгородок (район Миасса, — ред.). Выпала девушка из окна», — написали очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».  По неуточненной информации погибшей оказалась не девушка, а женщина 1949 года рождения. По предварительным данным, она не удержалась и выпала, когда мыла окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...