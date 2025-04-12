По словам очевидцев, женщина выпала, когда мыла окно
В Миассе Челябинской области женщина выпала из окна десятого этажа. Полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.
«Машгородок (район Миасса, — ред.). Выпала девушка из окна», — написали очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
По неуточненной информации погибшей оказалась не девушка, а женщина 1949 года рождения. По предварительным данным, она не удержалась и выпала, когда мыла окна.
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