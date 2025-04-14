Фестиваль со звездами шоу-бизнеса вернется в Екатеринбург

В Екатеринбурге второй год подряд пройдет молодежный фестиваль «Блогеры России». Звезды соцсетей и шоу-бизнеса соберутся в уральской столице 12 июня, рассказали URA.RU организаторы.
«В 2025 году в программу мероприятия будут добавлены новые интерактивы, а у гостей фестиваля появится еще больше возможностей для взаимодействия с любимыми блогерами и артистами», — отметили представители фестиваля. Ожидается, что в программе будут концерты, автограф-сессии, мастер-классы, лекторий и другие активности.
«Блогеры России» также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и впервые в Перми. Вход будет бесплатный. Хедлайнеры станут известны чуть позже.
Впервые фестиваль прошел в Екатеринбурге в 2024 году. Тогда для горожан выступали Filatov & Karas, Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова.
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