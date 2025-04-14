Фестиваль со звездами шоу-бизнеса вернется в Екатеринбург

Фестиваль «Блогеры России» пройдет в Екатеринбурге во второй раз
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году одним из хедлайнеров был Filatov & Karas
В прошлом году одним из хедлайнеров был Filatov & Karas Фото:

В Екатеринбурге второй год подряд пройдет молодежный фестиваль «Блогеры России». Звезды соцсетей и шоу-бизнеса соберутся в уральской столице 12 июня, рассказали URA.RU организаторы.

«В 2025 году в программу мероприятия будут добавлены новые интерактивы, а у гостей фестиваля появится еще больше возможностей для взаимодействия с любимыми блогерами и артистами», — отметили представители фестиваля. Ожидается, что в программе будут концерты, автограф-сессии, мастер-классы, лекторий и другие активности.

«Блогеры России» также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и впервые в Перми. Вход будет бесплатный. Хедлайнеры станут известны чуть позже.

Впервые фестиваль прошел в Екатеринбурге в 2024 году. Тогда для горожан выступали Filatov & Karas, Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова.  

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В Екатеринбурге второй год подряд пройдет молодежный фестиваль «Блогеры России». Звезды соцсетей и шоу-бизнеса соберутся в уральской столице 12 июня, рассказали URA.RU организаторы. «В 2025 году в программу мероприятия будут добавлены новые интерактивы, а у гостей фестиваля появится еще больше возможностей для взаимодействия с любимыми блогерами и артистами», — отметили представители фестиваля. Ожидается, что в программе будут концерты, автограф-сессии, мастер-классы, лекторий и другие активности. «Блогеры России» также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и впервые в Перми. Вход будет бесплатный. Хедлайнеры станут известны чуть позже. Впервые фестиваль прошел в Екатеринбурге в 2024 году. Тогда для горожан выступали Filatov & Karas, Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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