15 апреля 2025

Свердловчанка лишилась денег, выплаченных за гибель отца на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кражу почти 300 тысяч рублей совершила знакомая девушки
Кражу почти 300 тысяч рублей совершила знакомая девушки Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) женщина украла сотни тысяч рублей, выплаченные дочке погибшего участника спецоперации на Украине. Обвиняемая находилась в гостях у жертвы, когда решила провернуть схему, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Ночью с 7 на 8 февраля обвиняемая, находясь в гостях у своей знакомой, похитила телефон последней. После чего при помощи онлайн-банка женщина получила доступ к банковскому счету потерпевшей, на котором находились деньги, выплаченные в связи с гибелью ее отца в зоне боевых действий», — пояснили в ведомстве. Фигурантка похитила более 282 тысяч рублей.

На нее завели уголовное дело по первой и третьей частям статьи 158 УК РФ (кража), которое уже передали в суд. К этому моменту дочке военнослужащего вернули порядка 182 тысяч рублей.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) женщина украла сотни тысяч рублей, выплаченные дочке погибшего участника спецоперации на Украине. Обвиняемая находилась в гостях у жертвы, когда решила провернуть схему, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Ночью с 7 на 8 февраля обвиняемая, находясь в гостях у своей знакомой, похитила телефон последней. После чего при помощи онлайн-банка женщина получила доступ к банковскому счету потерпевшей, на котором находились деньги, выплаченные в связи с гибелью ее отца в зоне боевых действий», — пояснили в ведомстве. Фигурантка похитила более 282 тысяч рублей. На нее завели уголовное дело по первой и третьей частям статьи 158 УК РФ (кража), которое уже передали в суд. К этому моменту дочке военнослужащего вернули порядка 182 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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