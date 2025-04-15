Свердловчанка лишилась денег, выплаченных за гибель отца на СВО

В Каменске-Уральском (Свердловская область) женщина украла сотни тысяч рублей, выплаченные дочке погибшего участника спецоперации на Украине. Обвиняемая находилась в гостях у жертвы, когда решила провернуть схему, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Ночью с 7 на 8 февраля обвиняемая, находясь в гостях у своей знакомой, похитила телефон последней. После чего при помощи онлайн-банка женщина получила доступ к банковскому счету потерпевшей, на котором находились деньги, выплаченные в связи с гибелью ее отца в зоне боевых действий», — пояснили в ведомстве. Фигурантка похитила более 282 тысяч рублей.
На нее завели уголовное дело по первой и третьей частям статьи 158 УК РФ (кража), которое уже передали в суд. К этому моменту дочке военнослужащего вернули порядка 182 тысяч рублей.
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