Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев вручил партбилеты сотрудникам иркутского завода «Фармасинтез», который является одним из крупнейших производителей фармацевтической продукции в России. В ходе визита на предприятие Якушев также провел встречу с коллективом и ознакомился с процессом производства лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.
«Владимир Якушев вручил партбилеты „Единой России“ сотрудникам иркутского предприятия „Фармасинтез“. Завод является одним из самых больших фармзаводов в России», — написали на официальном сайте партии.
Якушев провел встречу с сотрудниками предприятия и ознакомился с процессом производства медикаментов, включая работу в новом цехе, где производятся стерильные и твердые лекарственные формы. На заводе работает 1,8 тысячи человек, которые трудятся в круглосуточном режиме в четыре смены. Предприятие включает в себя пять производственных цехов и 20 линий, на которых выпускаются продукты.
Секретарь Генсовета подчеркнул значимость развития фармацевтической отрасли, которая находится под особым контролем в рамках национальной программы. В процессе подготовки правительственного отчета был акцентирован вопрос импортозамещения в данной сфере. По словам политика, партия запросила у премьер-министра Михаила Мишустина информацию о текущем состоянии и прогрессе в этом направлении.
«Сегодня воочию увидели, что предприятия, которые эту нишу активно заняли, развиваются. Линейка препаратов растет, сформирован молодой коллектив, который смотрит вперед, ставит планы по инвестиционным проектам», — подчеркнул Якушев.
Помимо акцента на значении завода для фармацевтической отрасли и его роли в программе импортозамещения, секретарь Генсовета также отметил особые достижения трех работников завода. Он вручил им партбилеты за активное участие в партийной и волонтерской деятельности.
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