В Челябинской области отремонтируют снесенный паводком мост

В Кизильском районе Челябинской области отремонтируют пешеходный мост возле села Полоцкое, который был размыт паводком в июле 2024 года. Как сообщили районные власти, сейчас идет расчет стоимости ремонта объекта.
«В настоящее время просчитывается стоимость ремонта пешеходного моста», — сообщили в администрации района. Местные жители отметили, что за рекой живут два пенсионера.
Как рассказали сельчане в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте», мост был смыт паводком летом 2024 года. Сделать переправу им обещали осенью, когда укрепится лед, однако зима прошла, а мост так и не появился. Местные жители пожаловались, что не могут попасть в аптеку, больницу и магазины.
Редакция URA.RU направила запрос в администрацию района. Ответ будет опубликован после получения.
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