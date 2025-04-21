В Челябинской области отремонтируют снесенный паводком мост

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Мост смыло паводком в июле 2024 года (фото из архива)
Мост смыло паводком в июле 2024 года (фото из архива) Фото:

В Кизильском районе Челябинской области отремонтируют пешеходный мост возле села Полоцкое, который был размыт паводком в июле 2024 года. Как сообщили районные власти, сейчас идет расчет стоимости ремонта объекта.

«В настоящее время просчитывается стоимость ремонта пешеходного моста», — сообщили в администрации района. Местные жители отметили, что за рекой живут два пенсионера.

Как рассказали сельчане в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте», мост был смыт паводком летом 2024 года. Сделать переправу им обещали осенью, когда укрепится лед, однако зима прошла, а мост так и не появился. Местные жители пожаловались, что не могут попасть в аптеку, больницу и магазины.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию района. Ответ будет опубликован после получения.

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В Кизильском районе Челябинской области отремонтируют пешеходный мост возле села Полоцкое, который был размыт паводком в июле 2024 года. Как сообщили районные власти, сейчас идет расчет стоимости ремонта объекта. «В настоящее время просчитывается стоимость ремонта пешеходного моста», — сообщили в администрации района. Местные жители отметили, что за рекой живут два пенсионера. Как рассказали сельчане в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте», мост был смыт паводком летом 2024 года. Сделать переправу им обещали осенью, когда укрепится лед, однако зима прошла, а мост так и не появился. Местные жители пожаловались, что не могут попасть в аптеку, больницу и магазины. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию района. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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