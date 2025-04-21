В Челябинской области цена картофеля для посадки достигает 500 рублей. За эту цену покупателю предлагают приобрести ведро клубней. Это следует из предложения на популярном сайте объявлений.
«Продам семенной картофель. Также есть едовой (употребляемый в пищу — ред.). Ведро — 500 рублей», — говорится в одном из объявлений на сайте «Авито» по Южноуральску.
В Агаповском районе и Сатке аналогичный объем можно приобрести за 450 рублей, в Миассе и селе Уйском — за 400. Клубни предлагают разных сортов.
Ранее URA.RU писало, какие сорта картофеля для посадки актуальны в наступающем сельскохозяйственном сезоне. Наибольший спрос пришелся на розовый сорт «Аляска» и красный «Люкс». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал объемы планируемого урожая картошки. В 2025 году планируется вырастить не менее 120 тысяч тонн.
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