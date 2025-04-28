«Клоун Зеленский» разозлил Запад: в ЕС больше не хотят платить за Украину

Steigan: Зеленский поставил будущее ЕС на кон, но теряет позиции
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Зеленский стремительно теряет свои позиции в конфликте
Зеленский стремительно теряет свои позиции в конфликте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На протяжении длительного времени президент Украины Владимир Зеленский терпит неудачи как на фронте, так и в вопросах сохранения территориальной целостности страны. Он поставил на кон будущее Евросоюза, но теряет позиции, поэтому в ЕС больше не хотят давать ему денег. Об этом сообщило издание Steigan. 

«Мы давно наблюдаем это на Украине, где клоун-президент Зеленский теряет и (позиции в — прим. URA.RU) конфликте, и территорию — в дополнение к миллионам людей, которые бежали как на восток, так и на запад, были убиты или ранены. В то же время он поставил на карту будущее ЕС», — говорится в материале. 

Кроме того, значительные финансовые средства в Европе, предназначенные для социальных нужд, перенаправляются на военные расходы для Киева. Это приводит к ухудшению уровня жизни обычных граждан, тогда как обеспеченные слои общества получают налоговые льготы. 

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин сообщил, что Киев является значимой финансовой нагрузкой на экономику США. В связи с этим американская сторона решила выйти из конфликта. Таким образом Блохин прокомментировал заявление президента Штатов Дональда Трампа, которое тот сделал в Ватикане на фоне просьбы Зеленского о дополнительном оружии, передает RT. 

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На протяжении длительного времени президент Украины Владимир Зеленский терпит неудачи как на фронте, так и в вопросах сохранения территориальной целостности страны. Он поставил на кон будущее Евросоюза, но теряет позиции, поэтому в ЕС больше не хотят давать ему денег. Об этом сообщило издание Steigan.  «Мы давно наблюдаем это на Украине, где клоун-президент Зеленский теряет и (позиции в — прим. URA.RU) конфликте, и территорию — в дополнение к миллионам людей, которые бежали как на восток, так и на запад, были убиты или ранены. В то же время он поставил на карту будущее ЕС», — говорится в материале.  Кроме того, значительные финансовые средства в Европе, предназначенные для социальных нужд, перенаправляются на военные расходы для Киева. Это приводит к ухудшению уровня жизни обычных граждан, тогда как обеспеченные слои общества получают налоговые льготы.  Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин сообщил, что Киев является значимой финансовой нагрузкой на экономику США. В связи с этим американская сторона решила выйти из конфликта. Таким образом Блохин прокомментировал заявление президента Штатов Дональда Трампа, которое тот сделал в Ватикане на фоне просьбы Зеленского о дополнительном оружии, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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