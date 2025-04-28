На протяжении длительного времени президент Украины Владимир Зеленский терпит неудачи как на фронте, так и в вопросах сохранения территориальной целостности страны. Он поставил на кон будущее Евросоюза, но теряет позиции, поэтому в ЕС больше не хотят давать ему денег. Об этом сообщило издание Steigan.
«Мы давно наблюдаем это на Украине, где клоун-президент Зеленский теряет и (позиции в — прим. URA.RU) конфликте, и территорию — в дополнение к миллионам людей, которые бежали как на восток, так и на запад, были убиты или ранены. В то же время он поставил на карту будущее ЕС», — говорится в материале.
Кроме того, значительные финансовые средства в Европе, предназначенные для социальных нужд, перенаправляются на военные расходы для Киева. Это приводит к ухудшению уровня жизни обычных граждан, тогда как обеспеченные слои общества получают налоговые льготы.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин сообщил, что Киев является значимой финансовой нагрузкой на экономику США. В связи с этим американская сторона решила выйти из конфликта. Таким образом Блохин прокомментировал заявление президента Штатов Дональда Трампа, которое тот сделал в Ватикане на фоне просьбы Зеленского о дополнительном оружии, передает RT.
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