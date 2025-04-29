Глава Челябинска Лошкин отменил праздничные выходные для себя и подчиненных

Глава Челябинска Алексей Лошкин отменил праздничные майские выходные для себя, заместителей, руководителей районов и ведомств. Нужна максимальная мобилизация всех сил, подчеркнул мэр.
«В предстоящие праздники ни у меня, ни у моих заместителей, ни у руководителей районов и ведомств выходных не будет. Нужна максимальная мобилизация всех сил и ресурсов», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Майские праздники должный пройти безопасно и комфортно для жителей и гостей Челябинска. Необходимо постоянно мониторить лесной массив, парки и скверы на предмет разжигания костров. Жителям стоит соблюдать противопожарный режим, который введен в Челябинской области.
Памятники, места воинской славы и праздничные площадки будут особо охраняться. Но важно оставаться готовыми к любым нештатным ситуациям. Коммунальные и дорожные службы должны работать в обычном режиме и максимально быстро реагировать на обращения жителей, акцентировал внимание Лошкин.
До 12 мая приостановлены все плановые ремонты на водоводах. Аварийные ситуации также должны оперативно устраняться. «Особенно важно следить за своевременным вывозом мусора с контейнерных площадок в жилом фонде, а также с общественных пространств, где ожидаемо будет много отдыхающих», — добавил глава Челябинска.
Безопасность на День Победы в Челябинск будет обеспечена всеми возможными способами, в том числе и применением антидроновых ружей, сообщил ранее министр общественной безопасности региона Александр Гриб. Все необходимые меры безопасности будут обеспечены, заверил он.
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