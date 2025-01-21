Текслер поручил проработать вопрос присвоения особого статуса городам Челябинской области. Видео

Челябинские города будут претендовать на статус «Города трудовой доблести»

21 января 2025 в 16:44 Размер текста - 17 +

Текслер еще раз поздравил жителей Миасса с присвоением статуса «Город трудовой доблести» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Города Челябинской области могут рассчитывать на получение высокого статуса «Города трудовой доблести», который президент Владимир Путин присвоил Миассу 15 января. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер и дал указание проработать соответствующий вопрос с федеральными коллегами. «У нас есть и другие города, которые могут рассчитывать на высокий статус „Города трудовой доблести“. Даю поручение продолжить работу в этом направлении с федеральными коллегами», — сказал Текслер 21 января во время заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Текслер еще раз поздравил жителей Миасса с присвоением статуса «Город трудовой доблести». Жители Миасса внесли значительный вклад в общее дело разгрома врага в годы второй мировой войны. «Сегодня стратегические предприятия Миасса, как и всего региона, работают на Победу уже в ходе специальной военной операции», — добавил Текслер. Путин одобрил присвоение Миассу почетного звания «Города трудовой доблести» 15 января. Миасс стал четвертым городом в Челябинской области, который получил особый статус. Ранее звание «Города трудовой доблести» было присвоено Челябинску, Магнитогорску и Златоусту. Особенно ценно, что Миасс удостоен почетного статуса в год юбилея Великой Победы, отметил Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Города Челябинской области могут рассчитывать на получение высокого статуса «Города трудовой доблести», который президент Владимир Путин присвоил Миассу 15 января. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер и дал указание проработать соответствующий вопрос с федеральными коллегами. «У нас есть и другие города, которые могут рассчитывать на высокий статус „Города трудовой доблести“. Даю поручение продолжить работу в этом направлении с федеральными коллегами», — сказал Текслер 21 января во время заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Текслер еще раз поздравил жителей Миасса с присвоением статуса «Город трудовой доблести». Жители Миасса внесли значительный вклад в общее дело разгрома врага в годы второй мировой войны. «Сегодня стратегические предприятия Миасса, как и всего региона, работают на Победу уже в ходе специальной военной операции», — добавил Текслер. Путин одобрил присвоение Миассу почетного звания «Города трудовой доблести» 15 января. Миасс стал четвертым городом в Челябинской области, который получил особый статус. Ранее звание «Города трудовой доблести» было присвоено Челябинску, Магнитогорску и Златоусту. Особенно ценно, что Миасс удостоен почетного статуса в год юбилея Великой Победы, отметил Текслер.