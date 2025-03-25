Список челябинских городов трудовой доблести может расшириться

Число городов, имеющих почетное звание «Город трудовой доблести», может расшириться за счет Усть-Катава Челябинской области. Соответствующий пункт значится в повестке горсобрания на заседание, которое пройдет 26 марта.
«О проекте решения „О внесении предложения о присвоении городу Усть-Катаву почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ в законодательное собрание Челябинской области. Докладчик — глава Усть-Катавского городского округа Сергей Семков“, — говорится в повестке.
Усть-Катав внес значимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Город принял большой объем оборудования и населения, эвакуированных из ряда западных прифронтовых городов страны. На Усть-Катавских заводах в годы войны было выпущено 12357 танковых пушек, 13230 зенитных платформ, 3096 минометов.
В настоящее время четыре города в Челябинской области имеют звания городов трудовой доблести. Это Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс. О том, что в регионе есть и другие города, которые могут претендовать на получение почетного звания, 21 января на заседании регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил губернатор Алексей Текслер.
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