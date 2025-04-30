За общественным порядком следят полицейские
Ряд центральных улиц Екатеринбурга перекрыли вечером 30 апреля на время первой репетиции парада Победы. Ограничения будут действовать до 04:00 1 мая, передает корреспондент URA.RU.
На перекрытых улицах дежурят сотрудники полиции. Речь идет об участках:
- проспекта Ленина, от улицы Пушкина до Хохрякова;
- улицы 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
- улицы Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома №10 по Бориса Ельцина;
- улицы Вайнера, от Антона Валека до Ленина;
- улицы Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
- улицы Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.
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