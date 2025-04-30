Центр Екатеринбурга заполонили военные, улицы наглухо перекрыты. Фото, видео

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За общественным порядком следят полицейские
За общественным порядком следят полицейские Фото:

Ряд центральных улиц Екатеринбурга перекрыли вечером 30 апреля на время первой репетиции парада Победы. Ограничения будут действовать до 04:00 1 мая, передает корреспондент URA.RU.

На перекрытых улицах дежурят сотрудники полиции. Речь идет об участках:

  • проспекта Ленина, от улицы Пушкина до Хохрякова;
  • улицы 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
  • улицы Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома №10 по Бориса Ельцина;
  • улицы Вайнера, от Антона Валека до Ленина;
  • улицы Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
  • улицы Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.
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Ряд центральных улиц Екатеринбурга перекрыли вечером 30 апреля на время первой репетиции парада Победы. Ограничения будут действовать до 04:00 1 мая, передает корреспондент URA.RU. На перекрытых улицах дежурят сотрудники полиции. Речь идет об участках:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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