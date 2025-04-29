Профсоюзы: переработки увеличили смертность челябинцев на рабочих местах

В Федерации профсоюзов Челябинской области заявили, что переработки увеличили показатель смертности от общих заболеваний на рабочих местах. Как URA.RU заявил председатель федерации Олег Екимов, если законодательно разрешить увеличение сверхурочной загрузки персонала, ситуация накалится еще больше.
«Сверхурочная работа увеличит количество смертей на рабочем месте от общих заболеваний. Это, прежде всего, сердечно-сосудистые заболевания. Бизнес нам говорит, что люди готовы работать. Отвечаем: готовы — потому что доходы низкие», — сказал URA.RU Екимов.
Минэкономразвития РФ выступило с законодательной инициативой поднять лимит сверхурочной работы до четырех часов в день, что составит 240 часов в год. Норма может увеличиться в два раза. Авторы законопроекта предложили отметить запрет на вызов из отпуска работников вредных производств. По данным челябинских профсоюзов, в регионе на вредных и опасных производствах задействовано 53,2% работников.
«Если в 2020 году от общего заболевания на рабочем месте скончался 41 человек, то в 2024 году — уже 87 случаев. Позволь работодателям загружать работников еще больше, цифры увеличатся. Говорят, что вынужденная временная мера. Но она легко может стать постоянной», — подчеркнул собеседник URA.RU.
Екимов считает, что с низкой производительностью труда надо бороться другими способами. От экстенсивного подхода надо переходить к интенсивному, увеличивая роботизацию производств. Для этого работодателям надо создать дополнительные стимулы.
«В рамках госполитики мы и в Челябинской области говорим о программах здоровьесбережения. Сверхурочная занятость противоречит этим целям. Сами компании также проиграют: временно проблему решат, но на долгой дистанции работников потеряют», — заключил председатель федерации.
Руководитель привел примеры, когда рабочие после 3-4 месяцев интенсивного труда уходили с предприятия. Люди выбирают возможность посвящать себя семье, о чем государство также заботится.
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