Жителей Озерска запугали отравленными продуктами, которые раздадут перед 9 Мая

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Гергенрейдер просит жителей Озерска не верить фейкам
Гергенрейдер просит жителей Озерска не верить фейкам Фото:

Жителей закрытого города Озерска Челябинской области пугают бесплатными якобы отравленными армейскими фляжками и продуктами, которые раздадут в ближайшие дни. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Гергенрейдер.

«Друзья, в одном из мессенджеров „бродит“ аудиозапись о том, что некая группа в Озерске планирует в ближайшие дни раздавать бесплатно армейские фляжки и продукты. И все это якобы будет отравлено, поэтому, как говорит мужской голос, ничего такого брать категорически нельзя», — сообщил Гергенрейдер в своем telegram-канале.

Подобную информацию глава города назвал фейком. И еще раз напомнил, что таким образом злоумышленники пытаются посеять панику и дестабилизировать обстановку. Гергенрейдер просит не реагировать на сообщения и не пересылать их друг другу.

Жители Озерска перед праздниками подверглись уже второй атаке злоумышленников, который рассылают фейки. Ранее горожан предупредили о якобы готовящемся нападении на школы. Фейковый теракт был запланирован на 5 мая. Правоохранительные органы провели профилактические мероприятия и никакой угрозы не выявили.

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Жителей закрытого города Озерска Челябинской области пугают бесплатными якобы отравленными армейскими фляжками и продуктами, которые раздадут в ближайшие дни. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Гергенрейдер. «Друзья, в одном из мессенджеров „бродит“ аудиозапись о том, что некая группа в Озерске планирует в ближайшие дни раздавать бесплатно армейские фляжки и продукты. И все это якобы будет отравлено, поэтому, как говорит мужской голос, ничего такого брать категорически нельзя», — сообщил Гергенрейдер в своем telegram-канале. Подобную информацию глава города назвал фейком. И еще раз напомнил, что таким образом злоумышленники пытаются посеять панику и дестабилизировать обстановку. Гергенрейдер просит не реагировать на сообщения и не пересылать их друг другу. Жители Озерска перед праздниками подверглись уже второй атаке злоумышленников, который рассылают фейки. Ранее горожан предупредили о якобы готовящемся нападении на школы. Фейковый теракт был запланирован на 5 мая. Правоохранительные органы провели профилактические мероприятия и никакой угрозы не выявили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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