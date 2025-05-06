Жителей Озерска запугали отравленными продуктами, которые раздадут перед 9 Мая

Жителей закрытого города Озерска Челябинской области пугают бесплатными якобы отравленными армейскими фляжками и продуктами, которые раздадут в ближайшие дни. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Гергенрейдер.
«Друзья, в одном из мессенджеров „бродит“ аудиозапись о том, что некая группа в Озерске планирует в ближайшие дни раздавать бесплатно армейские фляжки и продукты. И все это якобы будет отравлено, поэтому, как говорит мужской голос, ничего такого брать категорически нельзя», — сообщил Гергенрейдер в своем telegram-канале.
Подобную информацию глава города назвал фейком. И еще раз напомнил, что таким образом злоумышленники пытаются посеять панику и дестабилизировать обстановку. Гергенрейдер просит не реагировать на сообщения и не пересылать их друг другу.
Жители Озерска перед праздниками подверглись уже второй атаке злоумышленников, который рассылают фейки. Ранее горожан предупредили о якобы готовящемся нападении на школы. Фейковый теракт был запланирован на 5 мая. Правоохранительные органы провели профилактические мероприятия и никакой угрозы не выявили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!