Во Владивостоке школьный сторож изнасиловал восьмиклассницу и покончил с собой

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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней Фото:

Вечером первого мая во Владивостоке сторож-пенсионер одной из школ города, изнасиловал восьмиклассницу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Amur Mash.

«62-летний школьный сторож изнасиловал ученицу во Владивостоке», — пишет telegram-канал Amur Mash. Находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, мужчина заманил 15-летнюю девушку в сторожку, где над ней были совершены насильственные действия. Несовершеннолетняя также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На следующий день после происшествия пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Однако, спустя короткое время после задержания в отделении обнаружили тело мужчины. Следственный комитет начал проверку по факту смерти задержанного.

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Вечером первого мая во Владивостоке сторож-пенсионер одной из школ города, изнасиловал восьмиклассницу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Amur Mash. «62-летний школьный сторож изнасиловал ученицу во Владивостоке», — пишет telegram-канал Amur Mash. Находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, мужчина заманил 15-летнюю девушку в сторожку, где над ней были совершены насильственные действия. Несовершеннолетняя также находилась в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день после происшествия пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Однако, спустя короткое время после задержания в отделении обнаружили тело мужчины. Следственный комитет начал проверку по факту смерти задержанного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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