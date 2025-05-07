Во Владивостоке школьный сторож изнасиловал восьмиклассницу и покончил с собой

Вечером первого мая во Владивостоке сторож-пенсионер одной из школ города, изнасиловал восьмиклассницу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Amur Mash.
«62-летний школьный сторож изнасиловал ученицу во Владивостоке», — пишет telegram-канал Amur Mash. Находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, мужчина заманил 15-летнюю девушку в сторожку, где над ней были совершены насильственные действия. Несовершеннолетняя также находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На следующий день после происшествия пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Однако, спустя короткое время после задержания в отделении обнаружили тело мужчины. Следственный комитет начал проверку по факту смерти задержанного.
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