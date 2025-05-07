07 мая 2025

Adidas и Volkswagen признали вину в приходе нацистов к власти в Германии

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Немецкие компании признали свою ответственность за прошлое
Немецкие компании признали свою ответственность за прошлое Фото:
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Крупнейшие немецкие компании по случаю 80-летия окончания войны признали свою ответственность за укрепление власти национал-социалистов в 1930-е годы. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном 49 руководителями ведущих концернов, включая Adidas, Bosch, Volkswagen и BMW. 

«В преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе немецкие компании признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов в 1930-е годы. Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, принимавших решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные собственной выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это», — отмечается в совместном заявлении. Его текст публикует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Среди подписавших обращение — исполнительный директор Adidas Бьорн Гульден, глава Bayer Билл Андерсон, гендиректор Bosch Штефан Хартунг, руководитель BMW Оливер Ципсе, а также топ-менеджеры Commerzbank, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Rheinmetall, Volkswagen и других крупных компаний. В документе подчеркивается, что сегодня немецкие компании осознают свою историческую ответственность и напоминает о хрупкости демократии.

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Крупнейшие немецкие компании по случаю 80-летия окончания войны признали свою ответственность за укрепление власти национал-социалистов в 1930-е годы. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном 49 руководителями ведущих концернов, включая Adidas, Bosch, Volkswagen и BMW.  «В преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе немецкие компании признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов в 1930-е годы. Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, принимавших решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные собственной выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это», — отмечается в совместном заявлении. Его текст публикует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Среди подписавших обращение — исполнительный директор Adidas Бьорн Гульден, глава Bayer Билл Андерсон, гендиректор Bosch Штефан Хартунг, руководитель BMW Оливер Ципсе, а также топ-менеджеры Commerzbank, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Rheinmetall, Volkswagen и других крупных компаний. В документе подчеркивается, что сегодня немецкие компании осознают свою историческую ответственность и напоминает о хрупкости демократии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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