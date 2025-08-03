ВСУ разрушили важнейшую шахту в ДНР

Кимаковский: ВСУ частично разрушили шахту Краснолиманская
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Инфраструктура Шахты «Краснолиманская» подорвана, заявил Кимаковский
Инфраструктура Шахты «Краснолиманская» подорвана, заявил Кимаковский Фото:

Украинские военные частично разрушили промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская». Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты „Краснолиманская“», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что этот объект является вторым по величине угледобывающим предприятием в ДНР.

По словам Кимаковского, этот инцидент произошел по аналогии с ранее совершенным подрывом шахтоуправления «Покровское». Шахта «Краснолиманская» расположена недалеко от города Родинское и имеет важное экономическое значение для региона. Ежегодно на этом предприятии добывается несколько миллионов тонн угля, который используется в металлургической промышленности.

Кимаковский подчеркнул, что повреждение такой значимой промышленной инфраструктуры наносит серьезный ущерб экономике Донецкой Народной Республики. Это может негативно сказаться на работе металлургических предприятий, зависящих от поставок угля с этой шахты.

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Украинские военные частично разрушили промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская». Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Вооруженные формирования Украины частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты „Краснолиманская“», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что этот объект является вторым по величине угледобывающим предприятием в ДНР. По словам Кимаковского, этот инцидент произошел по аналогии с ранее совершенным подрывом шахтоуправления «Покровское». Шахта «Краснолиманская» расположена недалеко от города Родинское и имеет важное экономическое значение для региона. Ежегодно на этом предприятии добывается несколько миллионов тонн угля, который используется в металлургической промышленности. Кимаковский подчеркнул, что повреждение такой значимой промышленной инфраструктуры наносит серьезный ущерб экономике Донецкой Народной Республики. Это может негативно сказаться на работе металлургических предприятий, зависящих от поставок угля с этой шахты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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