Украинские военные частично разрушили промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская». Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Вооруженные формирования Украины частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты „Краснолиманская“», — передает слова Кимаковского ТАСС. Он добавил, что этот объект является вторым по величине угледобывающим предприятием в ДНР.
По словам Кимаковского, этот инцидент произошел по аналогии с ранее совершенным подрывом шахтоуправления «Покровское». Шахта «Краснолиманская» расположена недалеко от города Родинское и имеет важное экономическое значение для региона. Ежегодно на этом предприятии добывается несколько миллионов тонн угля, который используется в металлургической промышленности.
Кимаковский подчеркнул, что повреждение такой значимой промышленной инфраструктуры наносит серьезный ущерб экономике Донецкой Народной Республики. Это может негативно сказаться на работе металлургических предприятий, зависящих от поставок угля с этой шахты.
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