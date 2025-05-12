РФ и Польша свернули деятельность на границе Калининградской области

Россия и Польша прекратили всякое взаимодействие на границе Калининградской области. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
«Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет. Разве что поляки продолжают ездить в Калининград. Мы не закрывались от польских граждан, в отличие от польских властей, которые больше двух лет уже как ввели запрет на въезд в Польшу российских граждан с туристическими, культурными, научными, предпринимательскими целями», — заявил Андреев в эфире программы «Соловьев Live». Он также подчеркнул, что польские власти сделали все возможное, чтобы максимально затруднить нормальное человеческое общение между гражданами двух стран.
Обострение отношений между Россией и Польшей началось после пожара в варшавском торговом центре Marywilska 44 в мае 2024 года, который польские власти связали с деятельностью российских спецслужб. В ответ на это Польша объявила о закрытии российского консульства в Кракове и высылке дипломатов, а также ввела ограничения на въезд российских граждан. Москва, в свою очередь, не исключает зеркальных мер, включая возможное закрытие польских консульств в России.
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