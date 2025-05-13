Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову

В суд поступила жалоба от администрации Запорожской области на приговор по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Признанная потерпевшей стороной администрация просит передать дело на новое рассмотрение, передает ТАСС со ссылкой на документы.
Генерал Попов получил пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог. Приговор был вынесен 24 апреля. «Просим отменить приговор ... и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство», — говорится в жалобе.
Администрация Запорожской области просит пересмотреть дело «со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства». Документ есть в распоряжении ТАСС.
После вынесения приговора Попов прочитал стихотворение. «И даже когда шторм / Вздымает толщи воды, / Помни, маяк — это ты», — говорится в нем.
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