Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову

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Ивана Попова приговорили к пяти годам за мошенничество
Ивана Попова приговорили к пяти годам за мошенничество Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В суд поступила жалоба от администрации Запорожской области на приговор по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Признанная потерпевшей стороной администрация просит передать дело на новое рассмотрение, передает ТАСС со ссылкой на документы.

Генерал Попов получил пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог. Приговор был вынесен 24 апреля. «Просим отменить приговор ... и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство», — говорится в жалобе. 

Администрация Запорожской области просит пересмотреть дело «со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства». Документ есть в распоряжении ТАСС.

После вынесения приговора Попов прочитал стихотворение. «И даже когда шторм / Вздымает толщи воды, / Помни, маяк — это ты», — говорится в нем.

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В суд поступила жалоба от администрации Запорожской области на приговор по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Признанная потерпевшей стороной администрация просит передать дело на новое рассмотрение, передает ТАСС со ссылкой на документы. Генерал Попов получил пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог. Приговор был вынесен 24 апреля. «Просим отменить приговор ... и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство», — говорится в жалобе.  Администрация Запорожской области просит пересмотреть дело «со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства». Документ есть в распоряжении ТАСС. После вынесения приговора Попов прочитал стихотворение. «И даже когда шторм / Вздымает толщи воды, / Помни, маяк — это ты», — говорится в нем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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