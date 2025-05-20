Лавров раскрыл, изменилась ли позиция РФ по миру с Украиной после звонка Трампа

Лавров: РФ нацеленно на мирное урегулирование украинского кризиса

20 мая 2025 в 13:18 Размер текста - 17 +

Путин подтвердил нацеленность РФ на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил Лавров Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Позиция России по мирному урегулированию конфликта на Украине не изменилась после телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Россия нацелена на мирное урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров лидеров двух стран. Как заявил министр, Москва выступает за справедливое урегулирование украинского кризиса. «Позиция (о справедливом урегулировании украинского кризиса — прим. URA.RU) была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом [РФ] Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом», — сообщил Лавров ТАСС. Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 19 мая и продолжался более двух часов. Как отмечал российский президент, диалог прошел откровенно, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным. В ходе беседы лидеры обсудили не только украинский конфликт, но и широкий круг вопросов международной повестки, уделив внимание дальнейшему развитию российско-американских отношений. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Позиция России по мирному урегулированию конфликта на Украине не изменилась после телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Россия нацелена на мирное урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров лидеров двух стран. Как заявил министр, Москва выступает за справедливое урегулирование украинского кризиса. «Позиция (о справедливом урегулировании украинского кризиса — прим. URA.RU) была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом [РФ] Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом», — сообщил Лавров ТАСС. Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 19 мая и продолжался более двух часов. Как отмечал российский президент, диалог прошел откровенно, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным. В ходе беседы лидеры обсудили не только украинский конфликт, но и широкий круг вопросов международной повестки, уделив внимание дальнейшему развитию российско-американских отношений. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.