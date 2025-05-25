Мэр Челябинска Лошкин устроил разнос за состояние газонов

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал немедленно постричь газоны вдоль трамвайных путей. Он заявил, что нужно лучше следить за уборкой травы и срочно привести газоны в нормативное состояние, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации города.
«Что с газонами вдоль трамвайных линий на проспекте Победы? За ними должно ухаживать муниципально-транспортное предприятие. Пускай руководитель берет людей и идет, убирает», — сказал Лошкин.
Мэр города подчеркнул, что состояние газонов — зона ответственности муниципальных служб, уборка травы должна быть оперативной и своевременной. Глава города отметил, что все остальные подрядчики должны брать пример с качественной работы МУПа.
«Это наша территория, и какой мы пример подаем? За собой заследить не можем. Передайте директору от меня привет», — добавил Лошкин, требуя срочно исправить ситуацию.
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