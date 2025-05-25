25 мая 2025

Мэр Челябинска Лошкин устроил разнос за состояние газонов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин потребовал постричь газоны вдоль трамвайных путей (архивное фото)
Лошкин потребовал постричь газоны вдоль трамвайных путей (архивное фото) Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал немедленно постричь газоны вдоль трамвайных путей. Он заявил, что нужно лучше следить за уборкой травы и срочно привести газоны в нормативное состояние, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации города.

«Что с газонами вдоль трамвайных линий на проспекте Победы? За ними должно ухаживать муниципально-транспортное предприятие. Пускай руководитель берет людей и идет, убирает», — сказал Лошкин.

Мэр города подчеркнул, что состояние газонов — зона ответственности муниципальных служб, уборка травы должна быть оперативной и своевременной. Глава города отметил, что все остальные подрядчики должны брать пример с качественной работы МУПа.

«Это наша территория, и какой мы пример подаем? За собой заследить не можем. Передайте директору от меня привет», — добавил Лошкин, требуя срочно исправить ситуацию.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал немедленно постричь газоны вдоль трамвайных путей. Он заявил, что нужно лучше следить за уборкой травы и срочно привести газоны в нормативное состояние, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации города. «Что с газонами вдоль трамвайных линий на проспекте Победы? За ними должно ухаживать муниципально-транспортное предприятие. Пускай руководитель берет людей и идет, убирает», — сказал Лошкин. Мэр города подчеркнул, что состояние газонов — зона ответственности муниципальных служб, уборка травы должна быть оперативной и своевременной. Глава города отметил, что все остальные подрядчики должны брать пример с качественной работы МУПа. «Это наша территория, и какой мы пример подаем? За собой заследить не можем. Передайте директору от меня привет», — добавил Лошкин, требуя срочно исправить ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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