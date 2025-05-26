Жители новостройки Катав-Ивановска полгода поднимаются на 10 этаж пешком

Жители новостройки в Катав-Ивановске (Челябинская область) полгода обходятся без лифта. Они вынуждены подниматься пешком. Другой заботой новоселов стали неурядицы с отоплением. Хотя рядом — новая котельная.
«Мы получили жилье как ветхоаварийщики. Но поскольку до сих пор нет управляющей компании, лифты не работают. Старенькие женщины поднимаются пешком. А тепло у нас исчезло до завершения отопительного сезона», — пожаловалась URA.RU жительница Светлана Башлыкова.
Челябинский застройщик «ГазСервис» сдал дом в эксплуатацию 6 ноября 2024 года. По проекту построили котельную. Администрация осужденного мэра Николая Шимановича не довела вопрос до конца, и статус объекта остался неопределенным. Сегодня строители предложили котельную арендовать за 300 тысяч рублей или выкупить за 18 млн рублей, но денег у муниципалитета нет.
«Мы готовы договариваться, в том числе обсуждать сумму аренды. Однако предпочтительным вариантом было бы продать котельную. Власти все знают, но окончательного ответа нет. Сказали, что объявленную стоимость котельной изучают эксперты Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Устав оплачивать тепло за свой счет, 26 апреля мы вынуждены были прекратить его подачу», — отметила URA.RU директор застройщика Наталья Цапулина.
Собеседница добавила, что передать объект городу безвозмездно компания не может. При этом конкурсный управляющий централизованного ресурсника «Теплоэнерго» Михаил Сентюрин брать котельную в безвозмездное пользование не захотел.
Трудности возникли от безденежья. На это URA.RU указал мэр Катав-Ивановска Иван Решетов. Руководитель сослался на то, что бюджет территории высокодотационный. Сейчас власти города готовят проект подключения дома к централизованной системе в обход новой котельной. Спешат, чтобы успеть до холодов. Однако лимит времени ограничен: начать поиск денег смогут, лишь когда проект будет готов и пройдет экспертизу. Второй путь: обратиться к региональным властям за финансированием и выкупить котельную.
Как URA.RU рассказала Башлыкова, пока просьба успехом не увенчалась. Горячая вода в доме появилась, но 26 мая исчезла. Коммунальщики сказали, что до осени. Зато лифты в течение двух недель заработают. Решетов отметил URA.RU, что муниципалитет нашел управляющую компанию, которая возьмет дом на обслуживание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!