Стрельбу в московском ЖК устроили из-за курьера с 127 млн рублей

Причиной стрельбы в ЖК «Спортивный квартал» послужил чемодан со 127 миллионами рублей, украденный у курьера в башне «Империя» делового центра «Москва-Сити». Об этом рассказали журналистам в правоохранительных органах.
«Предварительно установлено, что в ЖК „Спортивный квартал“ в Москве задержали мужчин, которые подозреваются в ограблении курьера в башне „Империя“ в „Москве-Сити“. Они забрали у потерпевшего чемодан с 127 млн рублей, а потом скрылись», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС. По его словам, личность злоумышленников удалось установить по камерам видеонаблюдения, что позволило быстро выйти на их след и организовать задержание.
Стрельба произошла непосредственно во время задержания подозреваемых. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также проверяют причастность задержанных к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.
В жилом комплексе «Спортивный квартал» в Новой Москве произошла стрельба с участием трех человек, один из которых был задержан на месте, а район оцеплен оперативными службами. Информации о пострадавших не поступало.
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