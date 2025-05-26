Стрельбу в московском ЖК устроили из-за курьера с 127 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрельба в Москве произошла из-за украденного чемодана со 127 миллионами рублей
Стрельба в Москве произошла из-за украденного чемодана со 127 миллионами рублей Фото:

Причиной стрельбы в ЖК «Спортивный квартал» послужил чемодан со 127 миллионами рублей, украденный у курьера в башне «Империя» делового центра «Москва-Сити». Об этом рассказали журналистам в правоохранительных органах.

«Предварительно установлено, что в ЖК „Спортивный квартал“ в Москве задержали мужчин, которые подозреваются в ограблении курьера в башне „Империя“ в „Москве-Сити“. Они забрали у потерпевшего чемодан с 127 млн рублей, а потом скрылись», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС. По его словам, личность злоумышленников удалось установить по камерам видеонаблюдения, что позволило быстро выйти на их след и организовать задержание.

Стрельба произошла непосредственно во время задержания подозреваемых. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также проверяют причастность задержанных к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

В жилом комплексе «Спортивный квартал» в Новой Москве произошла стрельба с участием трех человек, один из которых был задержан на месте, а район оцеплен оперативными службами. Информации о пострадавших не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной стрельбы в ЖК «Спортивный квартал» послужил чемодан со 127 миллионами рублей, украденный у курьера в башне «Империя» делового центра «Москва-Сити». Об этом рассказали журналистам в правоохранительных органах. «Предварительно установлено, что в ЖК „Спортивный квартал“ в Москве задержали мужчин, которые подозреваются в ограблении курьера в башне „Империя“ в „Москве-Сити“. Они забрали у потерпевшего чемодан с 127 млн рублей, а потом скрылись», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС. По его словам, личность злоумышленников удалось установить по камерам видеонаблюдения, что позволило быстро выйти на их след и организовать задержание. Стрельба произошла непосредственно во время задержания подозреваемых. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также проверяют причастность задержанных к другим возможным эпизодам противоправной деятельности. В жилом комплексе «Спортивный квартал» в Новой Москве произошла стрельба с участием трех человек, один из которых был задержан на месте, а район оцеплен оперативными службами. Информации о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...