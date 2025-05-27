В Челябинской области засеяны большинство картофельных полей

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В регионе засеяны 75% картофельных полей (архивное фото)
В регионе засеяны 75% картофельных полей (архивное фото) Фото:

В Челябинской области засеяны три четверти картофельных полей. О темпах посевной кампании рассказал губернатор Алексей Текслер на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Несмотря на сложные погодные условия, посевная идет в хорошем темпе. Яровые культуры засеяны на 52%, картофель — на 75%», — отметил глава региона.

Текслер поручил аграриям закончить посевную кампанию к первой декаде июня. Ранее он дал прогноз в текущий сельскохозяйственный сезон, в котором планируется произвести не менее 120 тысяч тонн картофеля.

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В Челябинской области засеяны три четверти картофельных полей. О темпах посевной кампании рассказал губернатор Алексей Текслер на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов. «Несмотря на сложные погодные условия, посевная идет в хорошем темпе. Яровые культуры засеяны на 52%, картофель — на 75%», — отметил глава региона. Текслер поручил аграриям закончить посевную кампанию к первой декаде июня. Ранее он дал прогноз в текущий сельскохозяйственный сезон, в котором планируется произвести не менее 120 тысяч тонн картофеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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