В Челябинской области засеяны большинство картофельных полей

В Челябинской области засеяны три четверти картофельных полей. О темпах посевной кампании рассказал губернатор Алексей Текслер на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.
«Несмотря на сложные погодные условия, посевная идет в хорошем темпе. Яровые культуры засеяны на 52%, картофель — на 75%», — отметил глава региона.
Текслер поручил аграриям закончить посевную кампанию к первой декаде июня. Ранее он дал прогноз в текущий сельскохозяйственный сезон, в котором планируется произвести не менее 120 тысяч тонн картофеля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!