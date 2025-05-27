В Воронеже возник крупный пожар. Видео

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В Воронеже горит здание
В Воронеже горит здание Фото:

В Воронеже крупный пожар произошел в одном из жилых зданий. Об этом сообщают местные telegram-каналы. По их данным, возгорание зафиксировано по адресу улица Маршала Одинцова 25б/12.

«Маршала Одинцова 25б/12 сейчас», — пишет telegram-канал «ЖК „Лазурный“. Воронеж». Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия пока остаются неизвестными.

Ранее на востоке Воронежской области из-за падения обломков украинского дрона возникло возгорание в лесном массиве, однако пожар был быстро локализован и потушен. Кроме того, в ночное время на территории региона действовал режим повышенной опасности из-за угрозы атаки БПЛА, который, по сообщению главы области, был снят в утренние часы.

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В Воронеже крупный пожар произошел в одном из жилых зданий. Об этом сообщают местные telegram-каналы. По их данным, возгорание зафиксировано по адресу улица Маршала Одинцова 25б/12. «Маршала Одинцова 25б/12 сейчас», — пишет telegram-канал «ЖК „Лазурный“. Воронеж». Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия пока остаются неизвестными. Ранее на востоке Воронежской области из-за падения обломков украинского дрона возникло возгорание в лесном массиве, однако пожар был быстро локализован и потушен. Кроме того, в ночное время на территории региона действовал режим повышенной опасности из-за угрозы атаки БПЛА, который, по сообщению главы области, был снят в утренние часы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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