В Воронеже крупный пожар произошел в одном из жилых зданий. Об этом сообщают местные telegram-каналы. По их данным, возгорание зафиксировано по адресу улица Маршала Одинцова 25б/12.
«Маршала Одинцова 25б/12 сейчас», — пишет telegram-канал «ЖК „Лазурный“. Воронеж». Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия пока остаются неизвестными.
Ранее на востоке Воронежской области из-за падения обломков украинского дрона возникло возгорание в лесном массиве, однако пожар был быстро локализован и потушен. Кроме того, в ночное время на территории региона действовал режим повышенной опасности из-за угрозы атаки БПЛА, который, по сообщению главы области, был снят в утренние часы.
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