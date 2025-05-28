В Кремле оценили заявление Мерца как провоцирование войны

Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно дальнобойного вооружения лишь подталкивают Украину к продолжению конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны», — заявил Песков во время разговора с журналистами, его слова передает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что данная инициатива направлена на то, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к продолжению боевых действий, а также создать препятствия для любых шагов, способствующих мирному разрешению конфликта.
Ранее Мерц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Берлин будет усиливать давление на Москву, в том числе через поставки вооружения, чтобы «ослабить военную машину России». Он также выразил уверенность, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в военной и дипломатической сферах.
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