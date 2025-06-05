Киев сталкивается с растущими скептическими настроениями в отношении своей поддержки со стороны США, особенно в свете угрозы ядерного конфликта, сообщает The Guardian. Чиновники и политики в Соединенных Штатах выражают опасения, что украинские удары могут привести к эскалации ситуации и непредсказуемым последствиям.
«Те, кто скептически относится к поддержке США Украины, используют риск ядерной конфронтации, утверждая, что конфликт может выйти из-под контроля», — пишет издание. Некоторые советники Дональда Трампа, в том числе имеющие опыт работы с вопросами Украины, также выражают озабоченность по поводу нарастающих рисков.
Ранее отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор критиковал попытки ЕС укрепить связи Украины с НАТО, указывая на экономические трудности Европы и невозможность реализации подобных планов. Также сообщалось, что Киев и Брюссель опасаются сближения США с Россией, особенно на фоне возможной смены позиции Вашингтона при президентстве Дональда Трампа.
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