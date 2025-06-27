Российским певцом Леонидом Агутиным заинтересовались судебные приставы, причиной является неуплата долга его компанией ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина». Размер долга оценивается в одну тысячу рублей.
«Указано, что приставы разыскивают музыканта из-за неуплаты страховых взносов на сумму в одну тысячу рублей», — пишет издание «Страсти». Также отмечается, что исполнительное производство, началось 27 мая. Артист пока не дал комментария по поводу задолженности его компании.
Леонид Агутин организовал продюсерский центр в 2018 году. Сейчас доля певца в компании составляет 35%. Также артист владеет ООО «На сиреневой луне», которая не имеет задолженностей, но не показывает выручку уже три года подряд.
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