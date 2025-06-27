Агутиным заинтересовались судебные приставы

Леонида Агутина разыскивают за долг его компании
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Агутин разыскивается из-за долга в одну тысячу рублей
Агутин разыскивается из-за долга в одну тысячу рублей Фото:

Российским певцом Леонидом Агутиным заинтересовались судебные приставы, причиной является неуплата долга его компанией ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина». Размер долга оценивается в одну тысячу рублей.

«Указано, что приставы разыскивают музыканта из-за неуплаты страховых взносов на сумму в одну тысячу рублей», — пишет издание «Страсти». Также отмечается, что исполнительное производство, началось 27 мая. Артист пока не дал комментария по поводу задолженности его компании.

Леонид Агутин организовал продюсерский центр в 2018 году. Сейчас доля певца в компании составляет 35%. Также артист владеет ООО «На сиреневой луне», которая не имеет задолженностей, но не показывает выручку уже три года подряд.

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Российским певцом Леонидом Агутиным заинтересовались судебные приставы, причиной является неуплата долга его компанией ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина». Размер долга оценивается в одну тысячу рублей. «Указано, что приставы разыскивают музыканта из-за неуплаты страховых взносов на сумму в одну тысячу рублей», — пишет издание «Страсти». Также отмечается, что исполнительное производство, началось 27 мая. Артист пока не дал комментария по поводу задолженности его компании. Леонид Агутин организовал продюсерский центр в 2018 году. Сейчас доля певца в компании составляет 35%. Также артист владеет ООО «На сиреневой луне», которая не имеет задолженностей, но не показывает выручку уже три года подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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