Заведено дело против подростков, которые пели песню про Бандеру в Тольятти

В Тольятти возбуждено уголовное дело против подростков за исполнение песни о лидере украинских националистов в годы Второй мировой войны Степане Бандере и гимна Украины. Об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области. Дело было открыто после публикации в telegram-каналах видеозаписей, на которых группа подростков поет песни, содержащие, по версии следствия, признаки реабилитации нацизма.
«По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — говорится на сайте ведомства. Следователи уточнили, что обнаружили видеоролики во время мониторинга соцсетей. Инцидент, как утверждается, произошел после выпускного в Парке Победы. Сейчас устанавливаются личности участников и обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU писало, что полиция Тольятти начала проверку после появления в соцсетях соответствующих видео. На них подростки исполняли следующие строки: «Батько наш Бандера, Украина-мать».
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