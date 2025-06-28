Россиянку могли убить в Японии: что известно о преступлении

В японском городе Осака в одной из квартир обнаружено тело 50-летней гражданки России с признаками телесных повреждений. О случившемся правоохранительным органам сообщил муж погибшей. В настоящее время полиция рассматривает произошедшее как возможное убийство и проводит соответствующее расследование. Что еще известно о смерти россиянки в Японии — в материале URA.RU.
Что произошло
Тело 50-летней гражданки России Елены Ито обнаружили в ее квартире в жилом комплексе Симодера 2 (район Нанива-ку). Ее бывший муж, также гражданин РФ, несколько дней не мог с ней связаться и, приехав в дом, обнаружил женщину мертвой.
Ход следствия
Сотрудники правоохранительных органов города расследуют происшествие. В ближайшие дни планируется проведение вскрытия, которое позволит установить точные причины случившегося. Кроме того, как сообщили РИА Новости в главном управлении полиции префектуры Осака, точное время смерти Ито, пока не определено. Экспертиза назначена на понедельник.
Реакция Генконсульства РФ
В Генеральном консульстве России в Осаке связались с полицией города, которая ведет расследование, передает РИА Новости. Представители дипмиссии продолжают поддерживать контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств произошедшего.
Основные версии произошедшего
Женщина была найдена без сознания с признаками побоев на лице и теле, а также с кровотечением изо рта, передает telegram-канал Shot. Следов борьбы в квартире не найдено, имущество не пропало, дверь была заперта изнутри. Полиция префектуры Осака расследует возможное убийство и воздерживается от комментариев относительно допроса родственников, ссылаясь на тайну следствия.
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