Россиянку могли убить в Японии: что известно о преступлении

Россиянку нашли мертвой в японском городе Осака
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело Ито нашли в ее квартире в японском городе Осака
Тело Ито нашли в ее квартире в японском городе Осака Фото:

В японском городе Осака в одной из квартир обнаружено тело 50-летней гражданки России с признаками телесных повреждений. О случившемся правоохранительным органам сообщил муж погибшей. В настоящее время полиция рассматривает произошедшее как возможное убийство и проводит соответствующее расследование. Что еще известно о смерти россиянки в Японии — в материале URA.RU. 

Что произошло

Тело 50-летней гражданки России Елены Ито обнаружили в ее квартире в жилом комплексе Симодера 2 (район Нанива-ку). Ее бывший муж, также гражданин РФ, несколько дней не мог с ней связаться и, приехав в дом, обнаружил женщину мертвой.

Ход следствия

Экспертизу по определению обстоятельств смерти россиянки проведут 30 июня
Экспертизу по определению обстоятельств смерти россиянки проведут 30 июня
Фото:

Сотрудники правоохранительных органов города расследуют происшествие. В ближайшие дни планируется проведение вскрытия, которое позволит установить точные причины случившегося. Кроме того, как сообщили РИА Новости в главном управлении полиции префектуры Осака, точное время смерти Ито, пока не определено. Экспертиза назначена на понедельник.

Реакция Генконсульства РФ 

В Генеральном консульстве России в Осаке связались с полицией города, которая ведет расследование, передает РИА Новости. Представители дипмиссии продолжают поддерживать контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств произошедшего. 

Основные версии произошедшего 

Женщина была найдена без сознания с признаками побоев на лице и теле, а также с кровотечением изо рта, передает telegram-канал Shot. Следов борьбы в квартире не найдено, имущество не пропало, дверь была заперта изнутри. Полиция префектуры Осака расследует возможное убийство и воздерживается от комментариев относительно допроса родственников, ссылаясь на тайну следствия.

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В японском городе Осака в одной из квартир обнаружено тело 50-летней гражданки России с признаками телесных повреждений. О случившемся правоохранительным органам сообщил муж погибшей. В настоящее время полиция рассматривает произошедшее как возможное убийство и проводит соответствующее расследование. Что еще известно о смерти россиянки в Японии — в материале URA.RU.  Что произошло Тело 50-летней гражданки России Елены Ито обнаружили в ее квартире в жилом комплексе Симодера 2 (район Нанива-ку). Ее бывший муж, также гражданин РФ, несколько дней не мог с ней связаться и, приехав в дом, обнаружил женщину мертвой. Ход следствия Сотрудники правоохранительных органов города расследуют происшествие. В ближайшие дни планируется проведение вскрытия, которое позволит установить точные причины случившегося. Кроме того, как сообщили РИА Новости в главном управлении полиции префектуры Осака, точное время смерти Ито, пока не определено. Экспертиза назначена на понедельник. Реакция Генконсульства РФ  В Генеральном консульстве России в Осаке связались с полицией города, которая ведет расследование, передает РИА Новости. Представители дипмиссии продолжают поддерживать контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств произошедшего.  Основные версии произошедшего  Женщина была найдена без сознания с признаками побоев на лице и теле, а также с кровотечением изо рта, передает telegram-канал Shot. Следов борьбы в квартире не найдено, имущество не пропало, дверь была заперта изнутри. Полиция префектуры Осака расследует возможное убийство и воздерживается от комментариев относительно допроса родственников, ссылаясь на тайну следствия.
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