Forbes: Роман Старовойт умер более суток назад

Смерть бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта наступила более суток назад. Об этом сообщает источник близкий к следственным органам.
«Старовойт умер более суток назад», — передает источник Forbes Russia. Предположительно, самоубийство произошло в ночь с субботы на воскресенье.
Напомним, тело Старовойта было обнаружено в его автомобиле в Одинцовском городском округе Московской области. Рассматривается связь между трагедией и уголовным делом о хищении бюджетных средств, в рамках которого Старовойт мог стать фигурантом. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта указом президента 7 июля 2025 года.
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