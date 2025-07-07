Forbes: Роман Старовойт умер более суток назад

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Предположительно, самоубийство произошло в ночь с субботы на воскресенье
Предположительно, самоубийство произошло в ночь с субботы на воскресенье Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Смерть бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта наступила более суток назад. Об этом сообщает источник близкий к следственным органам.

«Старовойт умер более суток назад», — передает источник Forbes Russia. Предположительно, самоубийство произошло в ночь с субботы на воскресенье.

Напомним, тело Старовойта было обнаружено в его автомобиле в Одинцовском городском округе Московской области. Рассматривается связь между трагедией и уголовным делом о хищении бюджетных средств, в рамках которого Старовойт мог стать фигурантом. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта указом президента 7 июля 2025 года.

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Смерть бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта наступила более суток назад. Об этом сообщает источник близкий к следственным органам. «Старовойт умер более суток назад», — передает источник Forbes Russia. Предположительно, самоубийство произошло в ночь с субботы на воскресенье. Напомним, тело Старовойта было обнаружено в его автомобиле в Одинцовском городском округе Московской области. Рассматривается связь между трагедией и уголовным делом о хищении бюджетных средств, в рамках которого Старовойт мог стать фигурантом. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта указом президента 7 июля 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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