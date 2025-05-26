На территории мусороперерабатывающего предприятия нашли труп младенца. Проверку начали представители СК РФ, сообщили в ведомстве.
«Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения трупа младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани», — говорится в сообщении регионального СК.
Как тело младенца оказалось на свалке, кто его родители — сейчас выясняют следователи. Других подробностей об инциденте на настоящий момент нет. URA.RU направило запрос в ведомство с просьбой прокомментировать информацию.
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