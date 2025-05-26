На свалке в Рязани нашли труп младенца

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Тело младенца нашли на территории мусороперерабатывающего предприятия
Тело младенца нашли на территории мусороперерабатывающего предприятия Фото:

На территории мусороперерабатывающего предприятия нашли труп младенца. Проверку начали представители СК РФ, сообщили в ведомстве. 

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения трупа младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани», — говорится в сообщении регионального СК. 

Как тело младенца оказалось на свалке, кто его родители — сейчас выясняют следователи. Других подробностей об инциденте на настоящий момент нет. URA.RU направило запрос в ведомство с просьбой прокомментировать информацию.

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На территории мусороперерабатывающего предприятия нашли труп младенца. Проверку начали представители СК РФ, сообщили в ведомстве.  «Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения трупа младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани», — говорится в сообщении регионального СК.  Как тело младенца оказалось на свалке, кто его родители — сейчас выясняют следователи. Других подробностей об инциденте на настоящий момент нет. URA.RU направило запрос в ведомство с просьбой прокомментировать информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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